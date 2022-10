Il Napoli di Spalletti fa il vuoto

Nel caso del, soprattutto il lato cessioni: De Laurentiis veniva preso di mira con striscioni di protesta,si vedeva costretto a chiedere di far tacere un soggetto che in ritiro, ...Sullo stesso argomentoIldi: divertente e moderna macchina da gol Ecco : ildi Luciano, questa divertente e moderna macchina da gol, è figlio di un processo ...La battuta d'arresto di ieri non cambia il giudizio sulla Lazio di Sarri e il Milan di Pioli. E alle porte della Champions c’è la Roma, che oggi può superare i biancocelesti ...In ogni caso bisogna sottolineare che il calciatore con i suoi 23 anni, è ancora giovane ed ha ampi margini di miglioramento.