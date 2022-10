Il Monza di Berlusconi | ambizione e tanta cura nella comunicazione

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Alla scoperta deldi, Galliani e mister Raffaele Palladino: storia di un’evoluzione Ha una storia secolare il. Eppure in Serie A non lo avevamo mai visto, prima di oggi. Fondato nel 1912 ci ha impiegato ben 110 anni prima di assaporare il grande calcio. Nel frattempo è passato anche da un fallimento, quello del 2015. Talvolta è necessario toccare il fondo prima di risalire e raggiungere vette che sembravano impossibili. Così è stato per i brianzoli che dal 2018 sono stati acquistati da Silvio, nostalgico del pallone assieme al suo fido compare Adriano Galliani. L’imprenditore e il dirigente si sono riuniti, in memoria dei tempi del grande Milan, per rivivere sensazioni del passato e godere di tutte quelle emozioni che lo sport e nel caso specifico il calcio sono in grado di ...