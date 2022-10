(Di lunedì 31 ottobre 2022) Al direttore - Caro Direttore, rispondo tramite lei ai firmatari dell’appello al governo per ladiche ho letto nelle pagine del suo giornale. A riguardo mi preme sottolineare che, nei primi giorni del mio insediamento al Collegio Romano, ho attivato gli uffici tecnici del Ministero per verificare la delicata situazione in cui versa il museo diSant'Agata dinova sull’Arda, la residenza nella quale abitò il compositore Giuseppeper circa cinquant'anni. In particolare, ho chiesto con urgenza una relazione dettagliata al Direttore Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Luigi La Rocca, alla Soprintendenza locale e mi sono relazionato con il Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, per verificare lo stato conservativo dei ...

Gennaro Sangiuliano della Cultura Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha attivato gli uffici tecnici del ministero per verificare la delicata situazione in cui versa il museo di Villa Sant'Agata di Villanova sull'Arda, la ... Il ministro Sangiuliano risponde all'appello per la salvaguardia di Villa Verdi "Ho chiesto con urgenza una relazione dettagliata per verificare lo stato conservativo dei luoghi e gli aspetti amministrativi legati alla proprietà del bene", spiega il capo del dicastero dell'Istruz