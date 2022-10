(Di lunedì 31 ottobre 2022) Sembrava un weekend interlocutorio, a tratti piuttosto insulso, in cui tutte le grandi erano destinate a vincere di riffa o di raffa contro tutte le medio-piccole: invece il doppio black-out di Lazio erimette in discussione le certezze di due tra le squadre più brillanti del momento e sottolinea la difficoltà di tenere mentalmente, tra un Sarri che risparmia per il derby il diffidato Milinkovic-Savic, e mal gliene incoglie, e un Pioli che fa la formazione col bilancino pensando palesemente al futuro mercoledì da leoni col Salisburgo, e mal gliene incoglie. Gode il Napoli, che sta bene sotto ogni punto di vista. Diciamoci la verità, almeno noi: se dopo 12 giornate la squadra in testa a +5 sulla seconda e +6 sulla terza si chiamasse Juventus, Inter onon avremmo dubbi sull'esito del campionato. È a questa “disabitudine” che si aggrappano ...

Il Foglio

... un problema che si era verificato anche lo scorso autunno per colpa degli infortuni a ripetizione - allora e oggi, rimane particolarmente sanguinoso quello di Maignan, del cui carisma il...... traversone pennellato in area per l'ex attaccante delche ruba il tempo al suo marcatore e ... Sienadall'uno - due degli avversari che fatica a riprendersi nonostante i cambi che mister ... Il Milan stordito dal jet-lag mentale I rossoneri assieme alla Lazio erano tra i candidati più autorevoli per dare fastidio al Napoli primo in classifica. Hanno entrambe perso, rispettivamente contro Torino e Salernitana. Cosa sta accaden ...Djidji e Miranchuk nel primo tempo firmano l’uno-due che stende i rossoneri. Una partita viva ed eccezionale, per scontri muscolari e tattica rovinata da un arbitraggio non all’altezza di Abisso, capa ...