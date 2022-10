Il Manchester United ha “un’atmosfera completamente diversa” ora | Rashford

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L’attaccante delMarcusha salutato il cambiamento di umore intorno all’Old Trafford dopo la vittoria contro il West Ham domenica. L’attaccante inglese ha segnato un superbo colpo di testa alla fine del primo tempo regalando allotutti e tre i punti. È stato il centesimo gol perin tutte le competizioni per loe ha continuato la sua recente ripresa di forma sia sua che del suo club sotto Erik ten Hag. “È un’energiaintorno al club e al campo di allenamento”, ha dettoa Sky Sports dopo la partita. “Questo mi mette in uno spazio di testa migliore e mi sento davvero motivato ora. Questa è l’area in cui stavo ...

"Non c'è molta differenza fra giocare nele nella Juventus; quando sei in un grande club, sei in un grande club. E la Juve lo è sempre stato, il più grande d'Italia".Il portoghese è protagonista di una pace armata con Ten Hag ale spera di trovare l'addio a gennaio, ma solo il suo ex - club, in patria, sta realmente pensando di formulare un'... Ronaldo al Manchester United: clamorose indiscrezioni sul suo nuovo libro Manchester United - West Ham United 1-0 highlights e gol: le azioni principali della sfida della quattordicesima giornata di Premier League 2022/23.A Manchester praticamente da sempre, Marcus Rashford ha raggiunto i cento gol con la maglia del Manchester United ...