Il Galles cambierà nome dopo il Mondiale in Qatar

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Ilnon vuol più chiamarsi. La Federazione calcistica del, FAW, ha infatti comunicato la volontà di cambiare la propria denominazioneilche si disputerà intra novembre e dicembre. L’amministratore delegato della federazione, Noel Mooney, ha spiegato che la squadra nazionale non si chiamerà più Wales, bensì Cymru. “La squadra dovrebbe sempre chiamarsi Cymru, è così che lo chiamiamo qui. La nostra opinione al momento è che a livello nazionale siamo Cymru. Se guardate il nostro sito web, come parliamo di noi stessi, siamo Cymru. A livello internazionale sentiamo di avere ancora un po’ di lavoro da fare. Quindi andremo a questa Coppa del Mondo come. Ma penso che il 2023 sarà un anno in cui avremo una discussione con tutte le ...