“Il Collegio” | le anticipazioni della puntata di domani | momenti di tensione tra i collegiali

Leggi su tvzap

(Di lunedì 31 ottobre 2022) News Tv. “Il1 novembre 2022. La settima edizione de “Il” va in onda in prima serata su Rai 2 a partire da martedì 18 ottobre 2022.andrà in onda la terzastagione. Lesvelano che sarà tempo di verifiche di metà percorso per ie ci sarannodi forte. (Continua…) LEGGI ANCHE: “Il7”, sostituito Giancarlo Magalli: la nuova voce narrante è unapiù notetv italiana “Il”, ledel 1° novembre 2022 “Il” è un docu-reality ...