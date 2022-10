Il Bologna vince in rimonta | il Monza di Pablo Marì ko 2-1

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Si è conclusa la 12ª giornata di Serie A con la sfida tra. Un inizio emozionante, con i giocatori di casa con addosso una maglietta speciale per omaggiare il compagno di squadra, colpito alle spalle dall’aggressore che pochi giorni fa è stato autore di un folle gesto al Centro Commerciale di Assago. Petagna ha sbloccato il match al 57? portando in vantaggio il, ma ilha presto ribaltato la situazione, segnando il gol de pareggio al 60? con Ferguson e quello della vittoria con Orsolini al 73?. Con questi tre punti ilsale in 12ª posizione, mentre ilresta 15°, a 10 punti. L'articolo CalcioWeb.

Il2 - 1 a Monza in rimonta e stacca i brianzoli in classifica. Dopo il rigore di Petagna sono le reti di Ferguson e Orsolini a definire il successo degli emiliani. Meglio il...La Romacontro il Verona grazie al baby Volpato autore di un gol e un assist nel finale: Mourinho ... Torino 17, Salernitana 16, Sassuolo 15, Fiorentina 13, Empoli 11,* e Monza* 10, Spezia ...MONZA (ITALPRESS) – Terza vittoria stagionale per il Bologna di Thiago Motta. I felsinei si sono imposti 2-1 sul campo del Monza grazie alle ...