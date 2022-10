IBAN nelle partecipazioni di nozze | sì o no?

(Di lunedì 31 ottobre 2022) (Milano, 31 ottobre 2022) - ? Secondo il Libro Bianco del Matrimonio , pubblicato da Matrimonio.com in collaborazione con Google ed ESADE Business School, l'87% degli sposi riceve denaro come regalo di(attraverso busta o bonifico bancario). ? Il 48% delle coppie utilizza i regali diper coprire le spese del matrimonio. ? Il 54% degli sposi della community di Matrimonio.com non riporta l'all'interno della partecipazione perché, nella maggior parte dei casi, lo considera poco elegante. Un biglietto personalizzato che accompagni la partecipazione può essere una buona alternativa per segnalarlo. Milano, 31 ottobre 2022 - Secondo il bon ton, inserire l'all'interno dellesarebbe una scelta poco elegante. Bisogna considerare, però, che le coppie di oggi molto spesso ...

