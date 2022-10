I cinque titoli migliori del Ftse Mib | svetta Amplifon

(Di lunedì 31 ottobre 2022) (Adnkronos) –a Piazza Affari e si aggiudica la prima posizione nella classifica deimiglior delMib. Nel paniere principale della piazza milanese il titolo del gruppo attivo nel settore degli apparecchi acustici registra un balzo del 4,46%. Al secondo posto si piazza Diasorin, con un balzo del 4,38%, seguita da Campari (+3,03%) e Unicredit (+2,14%). Stm chiude la classifica deidelMib, con un progresso dell’1,12%. In unMib in progresso dello 0,38% a 22.615 punti scambiano in buon rialzo anche Inwit, Intesa Sanpaolo, Tim, Leonardo e A2A. Interpump, sul fronte opposto, cede il 2,57% e Banca Generali il 2,38%. Prevalgono le vendite anche su Moncler, ...

