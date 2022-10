House of the Dragon | cosa ci aspettiamo dalla stagione 2 dello spin-off de Il Trono di Spade

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Dopo il finale diof thedobbiamo aspettarci-off de Ildi? La Danza dei Draghi, nuovi personaggi e il futuro dell'universo televisivo di George R.R. Martin. Si conclude anche in Italiaof the, lo-off in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti, con il finale diora disponibile anche doppiato. A questo punto l'attesa spasmodica per la2, ordinata a tempo di record ma che non vedremo prima del 2024 per questioni produttive, si fa ancora più alta. Madovremmo aspettarci nei nuovi ...

Si conclude anche in Italia House of the Dragon, lo spin-off in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti, con il finale di stagione ora disponibile anche doppiato. Dopo il finale di House of the Dragon, cosa dobbiamo aspettarci dalla stagione 2 dello spin-off de Il Trono di Spade La Danza dei Draghi, nuovi personaggi e il futuro dell'universo televisivo di George R.R. Martin. Nella prima stagione di House of the Dragon sono morti diversi personaggi fin dal primo episodio, alcuni principali e altri secondari. Con tutte le diverse casate presenti nella serie House of the Dragon...