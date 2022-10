Holer Togni | morto il leggendario stuntman che appassionò anche Agnelli

Nel 1995 entrò nel Guinness dei Primati per aver guidato un tir inclinato su tre ...Il 30 ottobre è scomparso a Milano, il leggendario stuntman sinonimo delle acrobazie su quattro ruote entrato nel cuore e nell'immaginario collettivo degli italiani per le sue straordinarie evoluzioni e per la sagoma ...E' morto Holer Togni: il leggendario stuntman su quattro ruote e titolare del Guinness dei Primati aveva 76 anni.È morto a Milano il 30 ottobre all'età di 76 anni Holer Togni, l'uomo che portò per la prima volta in Italia gli spettacoli stunt con automobili. Classe 1946, Togni nacque nella celebre famiglia ...