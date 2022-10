Highlights Musetti-Cilic 6-4 6-4 | Masters 1000 Parigi-Bercy 2022 VIDEO

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Termina 6-4 6-4 il match tra Lorenzoe Marin, partita valida per i trentaduesimi di finale deldi. Ottima vittoria per, dunque, che permette all’azzurro di accedere ai sedicesimi di finale, dove affronterà il georgiano Basilashvili. Ecco ilcon glidel match. SportFace.

Debutto vincente a Bercy per Lorenzo Musetti, che batte con un doppio 6-4 il croato Marin Cilic, n° 17 d ...