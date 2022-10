Hellas Verona-Roma | le formazioni ufficiali

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Di seguito ledella sfida, posticipo valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Alle 18:30 gli scaligeri ospiteranno i giocatori capitolini allo Stadio Marc’Antonio Bentegodi di: la padrona di casa sta vivendo un periodo segnato da sconfitte consecutive, laha la testa in Europa dopo la vittoria in Finlandia. La sconfitta per 2-1 subita dalnella trasferta contro il Sassuolo è stata la sesta consecutiva, un incubo per gli scaligeri: la squadra si trova dopo 11 giornate appena un punto sopra l’ultima nella classifica di Serie A, il che la rende a serio rischio retrocessione. L’allenatore Salvatore Bocchetti sembra fiducioso verso la sua squadra, nella speranza che lo stadio ...

ROMA - La Roma al Bentegodi cerca una vittoria importantissima contro l'per mantenere la scia dei club in prime posizioni e scavalcare Lazio e Inter in classifica. La squadra di Mourinho apre stasera una settimana intensa nella quale dovrà affrontare anche ...Episodio da fantacalcio in- Roma per il gol del vantaggio dell'molto complicato per quanto riguarda l'attribuzione del gol. C'è un tiro di Faraoni diretto verso la porta, quindi un tocco di un giocatore in area ...1-1 fra Hellas Verona e Roma dopo i primi 45', ricchi di colpi di scena. Roma non troppo brillante, aggrappata ai colpi di classe di Zaniolo. Il numero 22 ha una grande intuizione nell'innescare un co ...Il Verona sblocca il match del Bentegodi contro la Roma intorno alla mezz’ora. Al 27' angolo battuto basso da Miguel Veloso per Faraoni al limite dell’area. Il capitano calcia forte verso la porta, Da ...