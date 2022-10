Halloween | provare paura per gioco fa bene al cervello

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Laprovoca una reazione di stress e ansia. Ilproduce più adrenalina e cortisolo. Quest’ultimo è definito appunto “ormone dello stress” proprio perché la sua produzione cresce in circostanze di grande tensione psico-fisica, come ad esempio in seguito a sforzi particolarmente intensi e prolungati o a interventi chirurgici. Discorso differente se laè indotta per, o comunque per finta. Come spiega Antonio Uccelli, neuroscienziato, Direttore Scientifico del San Martino di Genova, il brivido dovuto alla finzione di un film horror o a un, provoca una reazione che genera sollievo essere. “I segnali della– spiega il professor Uccelli – nascono dall’amigdala, un nucleo a forma di mandorla situato nel profondo del ...