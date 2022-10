Halloween | in vacanza 13 milioni di italiani

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 31 ottobre 2022) MILANO – Secondo i dati del portale Vamonos-Vacanze.it, il tour operator specializzato in vacanze di gruppo e per single, a mettersi in viaggio saranno 13di connazionali, il 22% della popolazione, con una spesa media di 370 euro ed un conseguente giro d’affari di 4,8 miliardi di euro. Secondo un sondaggio di Vamonos-Vacanze.it, il tour operator specializzato in vacanze di gruppo e per single, realizzato tra il 18 ed il 21 ottobre 2022 su un campione di 2 mila persone di entrambi i sessi, il movimento turistico degliper– festa che da sempre rappresenta una prima tregua dal lavoro dopo il periodo delle ferie estive – è in grande crescita. A mettersi in viaggio saranno quest’anno 13di, ovvero il 22% della popolazione, con una spesa media di 370 euro ...