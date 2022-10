Halloween 2022 | le star che si vestono da altre star

(Di lunedì 31 ottobre 2022) La tendenza più cool tra i divi per la notte delle streghe? Indossare gli abiti diceleb. In effetti mettersi nei panni di un collega famoso sembra divertente, una mossa di stile di tutto rispetto. E poi l'imitazione è la più sincera forma di adulazione… Giusto?

In occasione diMassimo Bottura, Carlo Cracco e Norbert Niederkofler mostrano come riportare in vita ingredienti che stanno scadendo o sono apparentemente deperiti in tre spettacolari ...Polemica sulle misure di sicurezza Seul, calca ai festeggiamenti di: 151 morti e 82 feriti. Risultano 355 dspersi. Presidente Yoon: "Disastro che non sarebbe mai dovuto succedere" ...