Halloween 2022 | frasi e messaggi di auguri da inviare il 31 ottobre su WhatsApp

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Questa festività anglosassone conosciuta come, o anche come “notte delle streghe”, si è diffusa negli ultimi anni dagli Stati Uniti in tutto il resto del mondo. Il 31è diventato ormai il giorno dedicato all’occulto e alla morte, ma anche alle zucche, ai travestimenti e ai dolcetti. Qui di seguito una collezione delle più bellesuper augurare una serata assolutamente da brivido. Puoi tirare un sospiro di sollievo, oggi puoi essere davvero te stesso. Un mostro., buon! E’ la tua festa vero?streghetta, Buon! Ci sono notti in cui i lupi stanno in silenzio e solo la luna ulula (George Carlin) Dove non c’è immaginazione non c’è orrore (Sir Arthur Conan Doyle) Ora è nella notte il ...