Hai notato cos’è cambiato negli Stati di WhatsApp? Una piccola novità che significa molto

(Di lunedì 31 ottobre 2022)prosegue con il miglioramento delle sue funzioni, mirando a rendere la piattaforma sempre più interessante nella sua interezza. Questa volta, però, vogliamo parlare di una nuova impostazione che avrebbe il preciso scopo di rendere le reazioni maggiormente ottime e utilizzate sotto ogni punto di vista. L’aggiunta delle reazioni alle storie è l’ideale per molti di noi – Computermagazine.itUna nuova feature perDa quando è stata introdotta la possibilità di reagire a un messaggio gli utenti non hanno fatto altro che utilizzare quella meravigliosa funzione, che ovviamente è estremamente già da adesso. Addirittura, adesso, è previsto che si possa reagire persino ad uno stato. Al tempo si sapeva già che l’impostazione potesse essere in lavorazione e, infine, ora abbiamo la possibilità di reagire alle storie ...

Juventus News 24

che i tuoi amici ultimamente sono tutti impegnatissimi ogni volta che chiedi loro di uscire Non sono di punto in bianco diventati Mario Draghi, semplicemente non ti sopportano più. Molla ...Siamo entrati disperati in questa pizzeria dove abbiamo3 ragazze belle e forti, e ... No niente non ne hanno, aspetta però, non conviene comprarne un altro se logià. Faccio 2 telefonate. ... Lecce Juve: le tre cose che non hai notato