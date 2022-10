Guasto improvviso al pozzo di Solopaca | disservizi idrici in Valle Vitulanese

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Comunichiamo che per tutto il fine settimana i tecnici di Gesesa hanno lavorato per ridurre al mimino di disagi alle utenze. Nelle giornate di giovedì 3 e venerdì 4 novembre continueranno i lavori per la sostituzione della pompa che ha generato il bloccodelLago dei Selci di. In queste giornate potranno verificarsie/o totale mancanza d’acqua, per tale motivo, sará predisposto il servizio di autobotte sostitutivo di acqua non assegnabile al “consumo umano”, nei seguenti comuni: Paupisi, Torrecuso, Foglianise, Vitulano, Castelpoto, Tocco Caudio. Si sta intervenendo per cercare di ridurre i al minimo i disagi all’utenza. Seguiranno ulteriori aggiornamenti. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde ...

