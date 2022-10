Gravina sulla curva dell' Inter | ' Il club metterà a disposizione le immagini'

Gabrieleinterviene su quanto è accaduto a San Siro con tifosi costretti da un gruppo a lasciare lo stadio durante la partita dopo la notizia dell'omicidio del capo ultrà interista Vittorio ......base di indicatori che inducano le società calcistiche a perseguire gestioni virtuose, ... " Oggi per la prima volta, record mio personale - ha spiegato il presidente della Figc Gabriele- ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ..."Abbiamo tempi tecnici nel codice di giustizia sportiva, perché in passato abbiamo fatto di tutto per mettere dei paletti. (ANSA) ...