Grano | stop della Russia all’accordo sull’export | la nota di Confagricoltura

I futures su, mais e avena sono in grande rialzo sui mercati internazionali dopo che la Russia ha sospeso l'accordo con l'Ucraina per il passaggio del grano di Kiev attraverso il Mar Nero, in seguito agli attacchi subiti dalla sua flotta a Sebastopoli. Il contratto sul grano più attivo sul Chicago Board of Trade (CBOT) è in rialzo del 6,6% a 883,75. Respinti 44 missili russi. Ucraina, blocco russo a navi: le conseguenze per l'Italia. Questa mattina poco dopo le 7 ora locale. (Teleborsa) - I futures su grano, mais e avena sono in grande rialzo sui mercati internazionali dopo che la Russia ha sospeso l'accordo con l'Ucraina per il passaggio del grano di Kiev attraverso il Mar Nero. ROMA - Con l'Ucraina che rappresenta da sola il 10% degli scambi mondiali di grano la chiusura dei corridoi di pace per l'export sconvolge il mercato con effetti sui prezzi e sugli approvvigionamenti.