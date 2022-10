Grande Fratello Vip | l' accusa di Edoardo | Antonino mezzo padre | furia Spinalbese

Tvblog

Ha ammesso:VipL'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi , intervistato da FanPage, vuota il sacco sulla fine della loro storia prima delVip . Secondo Gianluca Benincasa i due, prima dell'ingresso in Casa, si sarebbero presi una pausa e quindi non si tratterebbe di una rottura definitiva. L'ex fidanzato di Antonella ... Grande Fratello Vip 2022, puntata 31 ottobre in diretta: anticipazioni Salvo Veneziano e Giusy Merendino, dopo 27 anni di matrimonio hanno messo fine alla loro storia d'amore, è lo stesso ex gieffino a renderlo noto tramite un post sui social Tutti… Leggi ...Sonia Bruganelli ha commentato il post condiviso dal GF Vip che prepara il pubblico alla puntata di questa sera ...