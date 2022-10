Grande Fratello Vip | Giaele sempre più vicina ad Antonino | parla il portavoce del marito Bradford | Prova imbarazzo

... con l'assegnazione del ruolo a un nuovo attore, affermando che suoavrebbe voluto che la ... Nello stesso anno appare sulschermo nei panni di Shuri in Black Panther , ruolo che ...Nella casa del Gf Vip , sale la tensione a poche ore dalla diretta su Canale 5 . Nikita Pelizon , in particolare, è sembrata ai ferri corti con diversi ' vipponi ', rei di non averla capita e di ...Grande Fratello Vip 2022-2023: le anticipazioni della puntata in programma oggi, lunedì 31 ottobre 2022, ultime notizie. Scopri di più ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...