Grande Fratello Vip | Charlie Gnocchi vuota il sacco sulle nomination | Ecco perché ho fatto questa scelta

Commenta per primo Un nuovo gossip che promette di far discutere. Lo ha lanciato, forse inconsciamente, Antonella Fiordelisi alVip 7 . L'ex spadista e ora influencer ha rivelato di essere stata contattata da Francesco Totti . La ragazza si stava confidando con altri due inquilini della casa e ha sparato la ...La nuova puntata delVip andrà in onda stasera lunedì 31 ottobre 2022 in prima serata su Canale 5 . Nell'attesa, Charlie Gnocchi è tornato a parlare delle nomination e svelato i motivi che l'hanno spinto a ...Nella notte, al Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro è stato censurato dalla regia dopo aver fatto alcune affermazioni sulla storia del reality show e, in particolare, su ciò ...A poche ore dalla diretta del Grande Fratello Vip, Charlie Gnocchi torna a parlare delle nomination. La nuova puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda stasera lunedì 31 ottobre 2022 in prima ...