Grande Fratello Vip | Antonella Fiordelisi si lascia sfuggire | “Mi ha scritto Totti…”

Leggi su tpi

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il nome di Francesco Totti entra nella casa delVip: a pronunciarlo è, la 24enne schermitrice, modella e influencer di Salerno. Durante un momento di relax con altri due concorrenti, Edoardo Donnamaria e Giaele De Donà, in una chiacchierata, si ètauna “notizia” di gossip: stava facendo ipotesi su quale nome dare ai propri figli in futuro, quando sulla possibilità di chiamare un eventuale maschietto Francesco ha detto “mi haTotti”. Il capitano della Roma è un nome molto chiacchierato di recente per via della difficile separazione con Ilary Blasi e della sua nuova frequentazione con Noemi Bocchi.: “mi hatotti” CENSURA #gfvip #donnalisi ...