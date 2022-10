Grande Fratello Vip 2022-2023 | le anticipazioni della puntata di oggi | 31 ottobre

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Stasera, lunedì 31, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda una nuovadelVip con l’edizione, la numero 7. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini che al suo fianco avrà due opinioniste: Orietta Berti e Sonia Bruganelli (rimasta dopo la bagarre mediatica con l’ex opinionista del reality Adriana Volpe). Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficenza) sarà colui o colei che riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà, passando indenne tra nomination ed eliminazioni a sorpresa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nel corsodi ...

L'annuncio dell'ex concorrente del '' sui social Dopo 27 anni di matrimonio Salvo Veneziano si separa dalla moglie Giusy Merendino. La fine del loro storia d'amore è stata resa nota direttamente dell'ex concorrente ...... game show), in onda dalle 21.20 su Rai 2 Quarta Repubblica (talk show, politica, attualità), in onda dalle 21.20 su Rete 4Vip (reality show), in onda dalle 21.20 su Canale 5 Grey's ...Sonia Bruganelli viene esclusa dalla foto di gruppo dai profili social del Grande Fratello e reagisce con una battuta contro il reality ...Grande Fratello Vip 2022-2023: le anticipazioni della puntata in programma oggi, lunedì 31 ottobre 2022, ultime notizie. Scopri di più ...