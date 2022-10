Governo | per Meloni nuova grana Forza Italia su sottosegretari

(Di lunedì 31 ottobre 2022) (Adnkronos) –ha provato a difenderlo fino alla fine. Parlamentari, consiglieri regionali e il governatore Roberto Occhiuto hanno fatto quadrato attorno a lui. Ma, a quanto si apprende, Giuseppe Mangialavori sarebbe fuori dai giochi, a causa delle resistenze di Fratelli d’legate ad alcune inchieste sulla ‘ndrangheta che lo vedrebbero coinvolto, nonostante l’esponente azzurro non sia indagato. Dato per favorito, la ‘candidatura’ dell’attuale coordinatore regionale calabrese, considerato vicino a Licia Ronzulli, è iniziata a traballare sempre di più nelle ultime 24 ore. Ora in casa Fi si starebbe ragionando su come sostituirlo, visto che Silvio Berlusconi non può tagliare dalla corsa per palazzo Chigi la Calabria, dove il partito ha raggiunto il 16%. Nella Regione sia i vertici che la base del partito sarebbero sul ...

questo la maggioranza dipunta, in attesa di una riforma organica, sul ruolo dei privati nell'intermediazione tra domanda e offerta. Quanto ai tempi, non sarà semplice inserire la riforma ...'Discontinuità'. È questa la parola d'ordine delquanto riguarda la gestione della pandemia . Perché il Covid , anche grazie alla diffusione dei vaccini, non fa più paura come due anni fa. E dunque, è l'orientamento che prevale nell'...Su questo tema “Meloni è stata chiarissima in Aula”, ha osservato il confondatore di Fdi. “Si giudichi questo governo, la Meloni, per quello che farà. Non con slogan che servono a non lasciar ..."Gli italiani chiedono risposte immediate e noi gliele daremo. Non c'è più tempo da perdere" 1' DI LETTURA “I costi delle bollette sono diventati insostenibili per milioni di famiglie e per molte impr ...