Governo | per la Lega 2 viceministri e 9 sottosegretari | ecco la squadra

(Di lunedì 31 ottobre 2022) (Adnkronos) – Duee nove. Questa la composizione delladel sottodella: Edoardo Rixi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili; Vannia Gava Ministero della Transizione Ecologica.: Nicola Molteni Ministero dell’Interno; Lucia Borgonzoni Ministero della Cultura; Andrea Ostellari Ministero della Giustizia; Luigi D’Eramo Ministero dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Forestale; Giuseppina Castiello Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento; Massimo Bitonci Ministero dello Sviluppo Economico; Alessandro Morelli Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica; Claudio Durigon Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Federico Freni ...

... previsto al dicastero di Porta Pia, sarà l'occasionediscutere soprattutto di Ponte sullo ... in totale condivisione con i partner di'. 'Sul tavolo - spiegano fonti vicine a Salvini - anche ...Oggi, con un nuovo provvedimento ilha deciso di isolare nuovamente Disneyland Shanghai, ... Quest'anno il parco divertimenti è già stato chiusoalcuni mesi. Altre misure in corso L'episodio ...Nel primo Consiglio dei ministri del governo Meloni, tra i temi all'ordine del giorno uno dei più importanti era lo stop all'obbligo vaccinale per i sanitari. Un provvedimento che… Leggi ...Roma, 31 ott (Adnkronos) - "Complimenti e auguri di buon lavoro a tutti gli esponenti di Forza Italia nominati Sottosegretari di Stato. Si tratta di figure di grande spessore e dalle ...