Governo | oggi la lista dei sottosegretari Fuori i deputati di Fi Mangialavori e Barelli

(Di lunedì 31 ottobre 2022) E’ iniziato il Consiglio dei ministri a palazzo Chigi.arrivera’ ladei, successivamente saranno assegnate le deleghe di viceministro a chi e’ stato designato secondo gli accordi della maggioranza. Confermato che nellanon ci sara’ per FI il deputato calabrese. Al suo posto l’esponente azzurra Tripodi. Dovrebbe esseredall’elenco anche l’ex capogruppo di FI alla Camera. All’ordine del giorno del Cdm c’e’ anche il provvedimento anti-mafia sulla stretta dei benefici penitenziari per chi non collabora. Oltre alla conferma del carcere ostativo e al rinvio dell’entrata in vigore della riforma penale dell’ex ministro Cartabia, anche misure sul Covid con l’anticipo della fine dell’obbligo di vaccini al primo novembre ...

Nella lista dei sottosegretari chedovrebbe avere il via libera dal Consiglio dei ministri non c'è più il nome di Giuseppe Mangiavalori . Al suo posto, sempre in quota Forza Italia, ci sarebbe Maria Tripodi . Anche lei calabrese ...Una vicenda grottesca. Ma esemplificativa. Che pone interrogativi profondi su cosa sia,, la sinistra italiana e su quale sia la vera modalità di opposizione alMeloni che il Partito Democratico vuole tenere. Perché, anche a volersi sforzare, riesce davvero complicato ...