Governo | oggi il Cdm | sul tavolo le bollette | la giustizia e il Covid | i provvedimenti

(Di lunedì 31 ottobre 2022), lunedì 31 ottobre alle 13, si terrà il primo Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Sul, isul caro, lae il. L’ergastolo ostativo Al primo posto, un decreto legge per mantenere il cosiddetto ergastolo ostativo, considerato dalMeloni uno strumento essenziale contro la criminalità organizzata. Il provvedimento L'articolo proviene da Inews24.it.

... una tesi ripetutamente smentita dai fatti ma ancorapromossa da Trump. La stessa Nancy Pelosi ... Poche ore dopo l'aggressione, in un bollettino ufficiale di allerta, ilstatunitense ha ...Quando sei all'opposizione è facile chiacchierare, quando vai alè più difficile. Sui rave party occorre fare una legge, Se verrà presentataal consiglio dei ministri è una cosa positiva'...Presto che è tardi. L’Italia rischia di “perdere una straordinaria occasione per produrre una reale innovazione del Paese”, quella che si presenta con il Pnrr, a causa della “conclamata carenza di com ...Pensioni e bonus 150 euro - A novembre, molti lavoratori e pensionati, riceveranno il bonus da 150 euro introdotto dal governo nel Decreto Aiuti ter.