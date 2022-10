Governo news | via al Cdm | sul tavolo bollette | giustizia | Covid e raduni illegali

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Giorgetti: 'Massimo impegno per proteggere famiglie e imprese'. Sul temaal primo punto decreto legge per mantenere l'ergastolo ostativo. Verso l'anticipo della scadenza dell'obbligo ...

Il Friuli Venezia Giulia dovrebbe avere due donne tra la compagine dei ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Covid, ecco la guida alle nuove regole delMeloni: stop all'obbligo vaccinale per i ...Dalla masterclass a 'ritmo' di Sangiovese e delle sue pregevoli sfumature al workshop animato dalla squadra di aziende volate direttamente dalla Toscana ...Una sentenza della Corte di Cassazione entra nel merito delle frodi scaturite sul superbonus e chiarisce la validità delle circolari dell’Agenzia delle Entrate ...