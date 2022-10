Governo news | alle 13 il Consiglio dei ministri | sul tavolo bollette | giustizia e Covid

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Meloni: 'Priorità arginare caro energia e speculazione'. Sul temaal primo punto decreto legge per mantenere l'ergastolo ostativo. Verso l'anticipo della scadenza dell'obbligo vacinale per i ...

Meloni: 'Priorità arginare caro energia e speculazione'. Sul tema giustizia al primo punto decreto legge per mantenere l'ergastolo ostativo. Verso l'anticipo della scadenza dell'obbligo vacinale per i ...A Palazzo Chigi il primo vero vertice di: la premier vuole affermare la discontinuità sulla pandemia. Sul tavolo anche l'ergastolo ostativo e il rinvio della riforma Cartabia, mentre potrebbe arrivare la stretta del ministro degli ...Massa Marittima: «Tirato per la giacca - dicono Paolo Mazzocco e Luciano Fedeli per il Tavolo della Salute - Giuntini prova con una lunga intervista a replicare alle numerose critiche che sono piovute ...«Scendendo dal contesto internazionale a quello nazionale – spiega - ci sono alcuni elementi che spingono a formulare previsioni positive, perché abbiamo un nuovo governo che appare determinato a ...