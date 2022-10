Governo Meloni | un napoletano tenterà le riforma della costituzione da capo di Gabinetto

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ora che si accendono i motori delsi vanno a riempire le caselle anche dei capi di, gli uominiburocrazia, quelli che controllano e gestiscono le carte ministeriali. E in questo novero, si inserisce anche unche il pubblico televisivo dei talkshow ha imparato a conoscere bene negli ultimi anni. Si tratta del costituzionalista Alfonso Celotto di Castellammare di Stabia e con una più che discreta frequentazione delle stanze del potere. Celotto guiderà ildelle riforme istituzionali, il dicastero affidato a Elisabetta Casellati, e quindi sarà l’uomo del tentativo dire lain senso presidenzialista, come da programma del centrodestra. Di certo ...

E oggi la sua nomina a sottosegretario alla Difesa nelpresieduto da Giorgia... Gimbe: 'Sanatoria per i no vax è un'amnistia diseducativa e anti - scientifica' Leggi Anche, tocca ai sottosegretari - Sulla giustizia primo decreto delTI POTREBBE INTERESSAREIl Consiglio dei ministri si è riunito oggi a Palazzo Chigi, per esaminare e approvare un ordine del giorno con un decreto unico che contiene diverse misure per un totale di 9 articoli che riguardano ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...