Governo Meloni | Tajani | “Linea politica estera non cambia”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) (Adnkronos) – ”Nonladi”. Lo ha detto Antonio, ministro degli Esteri, a ‘Quarta Repubblica’, su Retequattro. ”Noi – spiega il ministro – faremo tutto ciò che serve per garantire la difesa dell’Ucraina, perché se l’Ucraina si difende, può trattare con Mosca. Se, invece, è invasa dai russi, non c’è più la pace e l’obiettivo finale è arrivare alla pace”. ”L’obiettivo – rimarca– è la pace” e ”Berlusconi è un uomo di pace, vuole che si raggiunga. Non vogliamo che si chiuda nessun spazio diplomatico. Invitiamo anche la Russia a ripensare alla scelta sbagliatissima di non essere più parte dell’accordo per autorizzare lo spostamento del grano dall’Ucraina verso i Paesi del Terzo Mondo, che sono in grande difficoltà”. E sulla Cina, spiega, “è un ...