Governo Meloni | oggi il Cdm | sul tavolo bollette | giustizia e Covid

... non c'è tempo da perdere', ribadisce il presidente del Consiglio,- il Consiglio dei ... soprattutto in Forza Italia - dove in tanti hanno l'aspettativa di entrare al. L'ultimo caso ...Ma lo spostamento avanti di sessanta minuti della convocazione cambia poco la sostanza del secondo Cdm del- il primo fu quello che, domenica 23 ottobre seguì la cerimonia del ...(Adnkronos) – Consiglio dei ministri oggi lunedì 31 ottobre alle 13 per il nuovo governo Meloni. Sul tavolo il caro energia, i temi della giustizia e della gestione della pandemia Covid, nonché la ...La lista dei candidati a completare l'esecutivo potrebbe creare fibrillazioni all'interno dei partiti della maggioranza dove in tanti hanno ...