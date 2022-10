Governo Meloni | oggi il Cdm | sul tavolo bollette | giustizia e Covid

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 31 ottobre 2022) (Adnkronos) – Consiglio dei ministrilunedì 31 ottobre alle 13 per il nuovo. Sulil caro energia, i temi dellae della gestione della pandemia, nonché la questione della composizione della squadra dei sottosegretari, partita che si è riaperta dopo il caso di Giuseppe Mangialavori.– “I costi dellesono diventati insostenibili per milioni di famiglie e per molte imprese, giunte ormai a drammatiche decisioni come chiudere o licenziare i propri lavoratori. Ilè al lavoro per rafforzare le misure nazionali a sostegno di cittadini e attività, con l’obiettivo di far fronte a questa difficile situazione”, ha scritto ieri sui social il premier Giorgia ...