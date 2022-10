Governo Meloni | nominati i viceministri e i sottosegretari | ecco la lista

Leggi su open.online

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Con circa trenta minuti di ritardo, è iniziato alle 13.30 il primo Consiglio dei ministri “operativo” del. Nella riunione, è stato approvato un decreto unico che racchiude al suo interno norme – definite «urgenti» – in materia di giustizia, Coronavirus e ordine pubblico. Nello specifico, l’esecutivo ha deciso di rinviare l’entrata in vigore di alcune disposizioni della riforma penale approvata dall’ex Guardasigilli Marta Cartabia e mantenere attivo l’istituto dell’ergastolo ostativo, salvo che il condannato non abbia risarcito le vittime e dimostrato di aver interrotto ogni legame con la criminalità organizzata. Per quanto riguarda il contrasto alla pandemia, ilha anticipato la fine dell’obbligo vaccinale – al primo novembre – per il personale sanitario. Infine, accogliendo l’indirizzo del ministro degli ...