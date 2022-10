Governo Meloni | la lista di viceministri e sottosegretari | Sgarbi sottosegretario alla cultura

di Redazione Online Fazzolari è sottosegretario all'attuazione del programma. Maurizio Leo viceministro dell'Economia, Isabella Rauti sottosegretario alla difesa Ilsta approvando la lista dei sottosegretari e viceministri. Dalle prime indicazioni che filtrano Vittorio Sgarbi è stato nominato sottosegretario alla cultura. Fazzolari è sottosegretario all'...Sotto i riflettori il tema giustizia con un decreto legge per mantenere il cosiddetto 'ergastolo ostativo', considerato dal"uno strumento essenziale" nel contrasto alla criminalità ...Rinviata l'entrata in vigore della riforma penale e previste nuove regole per l'ergastolo ostativo, per evitare le scarcerazioni facili dei ...POLITICA (Roma). È iniziato il primo Consiglio dei Ministri ufficialmente operativo del neo-eletto governo Meloni, dove tra i temi più importanti si parlerà di giustizia, covid e sicurezza anche alla ...