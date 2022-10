Governo Meloni | la lista di sottosegretari e viceministri

...provvedimento di questoveda un provvedimento che va in una certa direzione: una materia che ci sta particolarmente a cuore". Sono passate da pochi minuti le 16.30, quando Giorgiasi ...... inteso " secondo quanto scritto nel decreto approvato dal- come raduno con oltre ... Come sull'ergastolo ostativo, anche su questo tema passa la linea dura impressa dal premier Giorgia...30 ottobre 2022: tutti gli articoli, le gallerie fotografiche e i video pubblicati sul giornale e su Repubblica.it ...Galeazzo Bignami e la vecchia foto in divisa nazista: il politico di FdI torna nel mirino delle polemiche dopo la nomina a viceministro.