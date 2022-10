Governo Meloni | i primi atti mi suscitano serie preoccupazioni

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Idelper la nostra democrazia. Nella piena contraddizione con la Costituzione e con le norme consuetudinarie del diritto internazionale è stato vietato l’approdo a Lampedusa di due navi delle Ong cariche di migranti, dimenticando che la Costituzione, all’articolo 2, afferma che: “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo (cioè di qualsiasi uomo)… e richiede l’adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. Sembra evidente che questo sia il primo atto con il quale lava incontro alle aspettative dei suoi elettori, che si erano sentiti traditi per la sua subordinazione totale all’Europa e agli Stati Uniti. A questo provvedimento ...

che il precedenteaveva promesso ma che non ha poi varato. Ecco perché abbiamo già scritto ad alcuni esponenti dell'esecutivo, a cominciare dalla premier'. Quali sono i ministeri che ...Il Friuli Venezia Giulia dovrebbe avere due donne tra la compagine dei ...A pochi giorni dall'insediamento del nuovo esecutivo, arrivano le prime novità sulla gestione della pandemia. Vediamo quali sono (o saranno ) le nuove regole covid del governo Meloni, in vigore da ...Ma che cosa avrebbe potuto o dovuto dire in più Giorgia Meloni Si è impegnata – forse troppo – nella soluzione di tanti i problemi. Quasi tutti, dal lavoro alle bollette. Anche il governo, tranne ...