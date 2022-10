Governo | Meloni a eletti Fdi | “Nominati sottosegretari e viceministri”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Oggi ho nominato ie i. Molti di voi saranno coinvolti direttamente e molti altri avrebbero potuto esserlo per qualità e valore. Ho fatto il possibile utilizzando criteri di esperienza parlamentare oltre che nel settore specifico. Saranno molti i ruoli assegnati a Fratelli d’Italia e coordinandomi con i presidenti dei gruppi li indicherò seguendo criteri analoghi”. Così scrive la premier e leader di Fdi Giorgianella chat dei parlamentari di Fratelli d’Italia, in un messaggio che l’Adnkronos ha visionato. L'articolo proviene da Italia Sera.

Venerdì nuovo Cdm per le nomine dei ...Frattasi, fino a oggi capo di gabinetto del Viminale, succede all'ex prefetto Matteo Piantedosi, nominato ministro dell'Interno del. 2022 - 10 - 31 15:32:02 Cdm, via libera a lista ...Completata la squadra di governo. Oggi il Consiglio dei Ministri, insieme al nuovo decreto con il quale si dà il via libera a partire da domani 1° novembre al reintegro degli operatori sanitari non va ...Il primo provvedimento del Governo Meloni è un decreto legge omnibus che mette insieme le misure su tutti i temi caldi che la neopremier si è trovata sul tavolo. Cdm, ...