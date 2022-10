Governo | la diretta – In corso Cdm | bozza dl | stop obbligo vaccinale per sanitari dal 1° novembre Rave | carcere da tre a sei anni e confische

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Giuseppe Mangialavori, il deputato di Fi citato in due inchieste di ‘ndrangheta (leggi), non sarà sottosegretario: al suo posto Maria Tripodi. Da domani il reintegro di medici e infermieri no vax. L’entrata in vigore completa della riforma penale Cartabia slitta al 30 dicembre (leggi) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.