Governo | Conte “Aspettiamo novità su caro bollette | emergenza economica”

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 31 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Notizie dal primo, vero CdM delMeloni. Su ergastolo ostativo FdI finalmente ci ripensa dopo l’astensione nella precedente legislatura e inizia ad accorgersi del regalo che rischiavano di fare ai boss mafiosi. Per i rave e i ‘radunì tolleranza zero.di leggere la norma. Mentre è certo che per le camicie nere di Predappio e gli evasori questopreferisce chiudere tutti e due gli occhi… Sul Covid, infine, la destra cala la maschera tra decisioni avventate e retromarce dell’ultimo minuto. Aprono ai medici no vax ma si rendono conto che far saltare l’obbligo di mascherine in ospedale sarebbe stata una decisione imprudente.fiduciosi che arrivinosued...