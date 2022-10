Governo | chi sono i viceministri e sottosegretari di Forza Italia

...quanto riguarda la conferma dell' ergastolo ostativo (il "fine pena mai" pernon collabora con la giustizia), l'Unione delle Camere Penali ha emesso una dura nota: ritiene la norma che il......il rinvio al 30 dicembre dell'attuazione della riforma Cartabia tra le misure decise dal...delle Politiche europee Raffaele Fitto arrivando a palazzo Chigi per il consiglio dei ministri a...Oltre a misure urgenti in materia di sanità, giustizia e ordine pubblico, il primo Consiglio dei ministri del governo Meloni ha portato al via libera della lista di viceministri e sottosegretari tanto ...Con lo smart working imprese e lavoratori riescono a risparmiare sui costi ogni anno. Scopriamo chi ci guadagna di più.