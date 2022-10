Governo | Berlusconi spunta solo 2 viceministri e perde Mangialavori

Leggi su italiasera

(Di lunedì 31 ottobre 2022) (Adnkronos) – Alla fine della fiera Silviosei sottosegretari e due vice ministri. Maper strada tre nomi, dati per favoriti fino all’ultimo: il coordinatore regionale in Calabria Giuseppe, considerato vicino a Licia Ronzulli, l’ex governatore Ugo Cappellacci, suo uomo in Sardegna e Paolo Barelli, capogruppo uscente alla Camera e fedelissimo di Antonio Tajani, in pole come ‘vice’ di Matteo Piantedosi al Viminale. I primi due sarebbero rimasti fuori a causa delle resistenze di Giorgia Meloni legate a vicende processuali: dalle carte di alcuni procedimenti giudiziari calabresi sarebbe emersa una vicinanza di(mai indagato) a un clan ‘ndranghetista, mentre Cappellacci sarebbe a processo per corruzione e peculato. Anche su Barelli, secondo alcune fonti ...