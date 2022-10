Gli 007 di Londra | ' La Russia ha mandato in Ucraina riservisti male equipaggiati'

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Guerra ine gente mandata allo sbaraglio. Le migliaia diche laha schierato di recente in prima linea insono spessocon fucili in "condizioni a ...

Liberoquotidiano.it

Secondoesperti dell'intelligence i fucili forniti ai riservisti sono tipicamenteAKM, un'arma introdotta per la prima volta nel 1959. "Molti di essi sono probabilmente in condizioni a ...I 1.409.guariti registrati a oggi lo sono a tuttieffetti, da un punto di vista virale, certificati con tampone negativo. I decessi Oggi non si registrano nuovi decessi. Restano quindi 10.983 ... Ucraina, gli 007: "Dove è finito Putin", ecco chi l'ha sostituito I dati, relativi all'andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Toscana: Coronavirus, 383 nuovi casi. Nessun decesso ...L'intelligence britannica ha detto che il mese scorso gli ufficiali russi erano preoccupati poiché alcuni riservisti stavano arrivando in Ucraina senza armi.