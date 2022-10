Giustizia da fare. Cosa chiedere a Nordio

Italia Oggi

...come incompatibile con la Costituzione "la presunzione che fa della collaborazione con la...una società autoritaria e che nega la speranza dovrebbe essere un punto di partenza invece di...L'articolo di Prado parla insomma di una temperie storica isterizzata e fanatizzata, di uno spirito pubblico avvelenato, di una cultura del chiedere e delche ha, a parere dell'autore ... Non basta un algoritmo per fare giustizia - ItaliaOggi.it Tutti d’accordo sui tempi da sveltire. Punti di vista diversi sul Csm. Carenza di magistrati e personale, emergenza carceri, separazione delle carriere gli altri nodi da affrontare. Parlano Bruti Libe ...La giustizia rappresenta una delle questioni fondanti, e più immediate, dell’attività del governo presieduto da Giorgia Meloni. Subito una stretta sui benefici di ...