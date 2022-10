(Di lunedì 31 ottobre 2022) IlAbramo per i rom di via Carrafiello è in una fase di stallo dovuta ai problemi legati alla ricerca delle abitazioni ma le associazioni hanno giàuna nuova proposta per superare il campo di via Carrafiello, cioè quella di assegnare alle varie famiglie rom dei terreni nei quali posizionare dei container. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Teleclubitalia.it

...di unione eal termine di un collegiale di tre giorni nella vasca dei campioni d'Europa. Alla 'nazionale' selezionata dal referente del settore pallanuoto della Finp, Mario, e ...In vasca sono scese squadre miste per lanciare un messaggio di unione e. Alla "nazionale" selezionata dal referente del settore pallanuoto della Finp, Mario, e del referente ... Giugliano, integrazione rom: presentato progetto di housing sociale I metalmeccanici esistono e lottano per noi, scendono in piazza, portano bandiere sulle spalle. Gli operai esistono e sono scesi in piazza oggi per riportare l’attenzione dell’Era Digitale, del metave ...