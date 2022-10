Giro di vite sui rave Misure su giustizia e Covid Meloni | Fiera per norma sul carcere ostativo

(Di lunedì 31 ottobre 2022) "Avevamo promesso che saremmo stati veloci e veloci siamo: stamattina abbiamo provveduto ad approvare un primo decreto che secondo me è molto importante per i provvedimenti che porta al suo interno, personalmente...

Stretta sui rave party: reclusione, multe e confischediai rave party illegali : reclusione da 3 a 6 anni (attualmente era di 2 anni), multe da 1.000 a 10.000 euro e si procede d'ufficio '...Dunque, un durodicontro i raduni giovanili spontanei al ritmo della musica techno. Un provvedimento cucito su misura dei fatti praticamente contemporanei di Modena. Se il ministro Salvini ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ..."Avevamo promesso che saremmo stati veloci e veloci siamo: stamattina abbiamo provveduto ad approvare un primo decreto che secondo me è molto importante per i ...